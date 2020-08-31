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Наука и технологии

Помогла виагра: ученые заявили, что препарат снижает на 20 процентов риск смерти от рака

4:56 31 августа 2020
Виагра

Группа ученых из Университета Лунда в Швеции после проведенных исследований подтвердила выводы своих канадских коллег о том, что препараты против эректильной дисфункции способны уменьшать риск смерти от рака кишечника.

В первую очередь, это касается таких лекарств, как виагра и сиалис, пишет Daily Mail.

В частности, ученые обнаружили, что эти препараты уменьшают риск преждевременной смерти у пациентов с раком кишечника почти на 20%. Более того, эти пациенты на 15% реже умирали от первичной причины смерти при раке кишечника, который на четвёртой стадии распространяется метастазами по всему организму.

В ходе исследования, опубликованного журналом Nature Communications, группа ученых наблюдала за воздействием препаратов из класса ингибиторов фосфодиэстеразы-5.

Эти лекарства расширяют ткани пениса и увеличивают тем самым кровоток, что способствует более прочной эрекции. Данные лекарства широко применяются для лечения эректильной дисфункции, которая становится все более распространенной по мере старения человека.

Ею затронуты до 40% мужчин в возрасте старше 40 и приблизительно 70% представителей сильного пола в возрасте 70 лет. Эректильную дисфункцию лечат за счёт изменений в образе жизни вроде похудения и отказа от курения, психотерапии, либо таких лекарств, как виагра и сиалис.

Шведские исследователи считают, что лекарства от эректильной дисфункции обладают противовоспалительным воздействием и способностью подавлять опухоли, а также не давать иммунной системе слабеть в период после проведения хирургических операций.

В то же время необдуманное применение виагры без назначения врача, как писали «ФАКТЫ», может привести к очень печальным последствиям.

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