Ученые назвали витамин, который снижает риск смерти в зрелом возрасте

Ученые во многих странах мира пытаются найти средство, которое с большой долей вероятности поможет человечеству продлить срок жизни, не снижая при этом ее качество.

На прошлой неделе было завершено исследование ученых Университета Восточной Англии, в результате которого было определено, что доступный многим людям витамин C способствует сохранению мышечной массы после 50 лет и снижает риск преждевременной смерти, передает портал Eurekalert.

К такому исследователи пришли, проанализировав данные более 13 тысяч человек возрастом от 42 до 82 лет.

В частности, специалисты констатировали, что употребление продуктов, богатых витамином C, помогало людям после 50 лет медленнее терять мышечную массу. Ее потеря в этом возрасте начинает ускоряться, что является одним из маркеров старения организма.

Также исследование показало, что потребление недостаточного количества этого витамина было связано с более интенсивным ослаблением мышечной массы тела.

Подобный процесс, отмечают ученые, ассоциируется со многими нарушениями здоровья — в частности, с развитием возрастной слабости и быстрыми темпами старения, общим снижением качества жизни, что повышает вероятность достаточно ранней смерти.

«Нормальный уровень витамина С в организме помогает защитить клетки и ткани от потенциально вредных свободных радикалов, которые провоцируют разрушение мышц, тем самым ускоряя старение», — заявил профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич при Университете Восточной Англии.

Кроме того, контролировать процесс подобной возрастной потери мышечной массы нужно хотя бы потому, что в ином случае можно приобрести целый букет заболеваний. Та же саркопения — атрофические дегенеративные изменения скелетной мускулатуры — грозят не только общим понижением качества жизни, но и более грозными изменениями — тем же преждевременным старением и даже смертью.

В то же время насытить же организм витамином С можно только в том случае, если каждый день есть цитрусовые. Но, конечно, не стоит увлекаться витаминными добавками, скупая в аптеках разноцветные пачки без назначения врача. Ведь избыток любых веществ, включая полезные, может быть опасен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одним средством снижения риска смерти и продления жизни являются физические упражнения — даже в том случае, если люди начинают выполнять их лишь в возрасте после 40 лет.

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