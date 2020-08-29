Набирал песок для цемента — наткнулся на клад монет: как на Житомирщине сделали «находку столетия» (фото)

Ученый из Института истории НАН Украины Александр Алферов, первым сообщивший 28 августа на своей странице в соцсети о сенсационной находке на Житомирщине — 32 серебряных монетах киевских князей Владимира Крестителя и Святополка Ярополковича, рассказал «ФАКТАМ», при каких обстоятельствах они были обнаружены.

Оказалось, находка сделана совершенно случайно частным лицом, не имеющим отношение к археологии — ни к легальной, ни к «черной».

— Набирал мужчина песок, чтобы замесить цемент, и наткнулся на клад, — сообщил «ФАКТАМ» Александр Алферов. — Он состоит из монет 1000−1019 годов. На лицевой стороне каждой из монет изображен киевский князь, а на обратной — тризубец Владимира или двузубец Святополка.

Клады серебряных монет такого периода не находили уже более 100 лет (в последний раз подобную находку сделали еще в XIX веке в Киеве). Так что это, без преувеличения, находка столетия. Знаю, что в пятницу, 28 августа, клад должен был поступить на временное хранение в Житомирский краеведческий музей — человек, который нашел ценнейшие монеты, согласился добровольно передать их государству.

— Какая премия причитается этому мужчине?

— Законом предусмотрена выплата 20 процентов от стоимости клада. Вот только вопрос: заплатят исходя из стоимости серебра (его около 100 граммов) или как за ценнейшую историко-культурную находку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в США кладоискатель нашел легендарные «сокровища Форреста Фенна», спрятанные в Скалистых горах. Стоимость клада превышает миллион долларов.



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