В связи с близким началом нового учебного года среди ученых активизировались дискуссии о том, какую роль дети могут играть в передаче коронавируса и насколько опасными школы будут для учителей и прочего персонала.

Наблюдения за вспышкой коронавирусной инфекции в китайском Ухане в начале года показали, что дети гораздо реже заражаются коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2) и почти не испытывают тяжелых симптомов COVID-19, в отличие от их родителей или других людей в возрасте. При этом дети если коронавирус все же смог проникнуть в детский организм, то ребенок может передавать его окружающим.

Но проследив за изменениями в состоянии здоровья 91 ребенка, которые лечились от COVID-19 в феврале-марте 2020 года, корейские медики под руководством профессора Сеульского университета Кима Чонхюна выяснили, что дети могут играть существенную роль в распространении вируса.

Об этом говорится в статье, которую опубликовал научный журнал JAMA Pediatrics.

После того, как в южнокорейском городе Тэгу начались массовые вспышки COVID-19, здравоохранительные службы Кореи начали массово тестировать всех людей, которые контактировали с носителями SARS-CoV-2, в том числе и детей.

Благодаря этому, как пишут Ким и его коллеги, врачи узнали сразу о 91 случае заражения коронавирусом среди школьников и подростков. При этом у большинства из них не было никаких симптомов болезни или проявлялись лишь легкие формы COVID-19. Всех этих детей поместили на карантин в больницу, где исследователи наблюдали за ними вплоть до того, как все следы вируса полностью исчезли из их организма.

Проводя наблюдения, корейские медики впервые точно оценили то, как долго дети оставались потенциальными разносчиками коронавируса и есть ли в этом отношении отличия у симптоматических и бессимптомных больных.

Как оказалось, организм и тех, и других юных пациентов вырабатывал вирус на протяжении нескольких недель. То есть они оставались потенциально опасными для окружающих, несмотря на то, что симптомы болезни постепенно исчезали или их не было изначально. В среднем в организме детей с симптомами COVID-19 вирус оставался на протяжении 18−19 дней, а среди бессимптомных носителей вируса — 14 дней.

Учитывая то, что примерно у половины зараженных детей симптомов заражения не было и их обнаружили лишь благодаря массовому тестированию, дети и подростки могут быть одними из главных разносчиков вируса. Как предполагают ученые, многие родственники их юных пациентов, которые заполучили COVID-19 в феврале и марте, могли заразиться именно от своих детей, племянников и внуков.

Этот фактор, как заключают Ким и его коллеги, нужно учитывать при открытии школ, выработке эпидемиологических мер и наблюдениях за распространением вируса в тех регионах, куда он еще не проник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 1 сентября в украинских школах будут каждое утро проверять температуру учителям. На входе в учебное заведение нужно будет надеть маску, которую, впрочем, на уроке разрешается снять. Если в школе обнаружится больной COVID-19, то все его одноклассники (одногруппники) отправляются на самоизоляцию. Об этом говорится в новых правилах, утвержденных Минобразования для школ, профтехучилищ и вузов. Рекомендации остаются в силе до окончания карантина, который, предположительно, продлится до 1 ноября.

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