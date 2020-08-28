Сенсационная находка: на Житомирщине обнаружен клад монет князя Владимира Крестителя (фото)

Сотрудник Института истории Украины Александр Алферов сообщил на своей странице в Facebook, что на Житомирщине сделана сенсационная находка национального значения — при случайных обстоятельствах обнаружен клад из 32-х серебряных монет 1000—1019 годов князей Владимира Крестителя и Святополка Ярополковича. В пятницу, 28 августа, в поселке городского типа Городница прошла передача клада государству.

«Вчера поздно вечером со мной на связь вышли знакомые знакомых и сказали, что при абсолютно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты, — пишет Александр Алферов. — С первых слов мы пришли к общему согласию: эта находка столетия должна быть передана государству».

«ФАКТЫ» пытаются связаться с Алферовым, чтобы узнать дополнительную информацию. На данный момент нам удалось получить комментарий одного из ведущих в стране специалистов по старинным монетам — заведующей сектором нумизматики Национального музея истории Украины Зинаиды Зразюк.

— До этого были найдены только два клада монет князя Владимира Крестителя, — рассказала «ФАКТАМ» Зинаида Зразюк. — В 50 годах XIX века клад с этими монетами нашли во время полевых исследований в Нежине. К счастью, тогда на место находки приехал хранитель нумизматического кабинета Киевского университета святого Владимира господин Волошинский. Во многом благодаря этому клад был сохранен и научно описан. Второй клад обнаружили в 1870-е годы рабочие, когда проводили работы в Киеве на Вознесенском спуске в усадьбе Кушнарева. Монеты находились в плохом состоянии — от времени «скипелись» в единый ком. Рабочие грубо отрывали их друг от друга, тем самым повреждали. Они разделили клад. Продали свои доли различным киевским нумизматам. В результате лишь отдельные монеты попали в музеи.

В коллекции нашего музея есть 35 монет князя Владимира Крестителя (большинство — из Нежинского клада). Причем 34 из них — серебряные, а одна — золотая. Золотая попала к нам в 1904 году: во время открытия Киевского художественного, промышленного и научного музея (ныне национальный художественный музей Украины) золотник Владимира нам подарил известный коллекционер Савва Бодилевский. Всего известно об 11 золотниках князя Владимира Крестителя. Многие из них (равно как и серебряные монеты этого князя) оказались в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что изначально монеты Владимира чеканили из золота, а уж затем стали использовать серебро.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в США кладоискатель нашел легендарные «сокровища Форреста Фенна». Клад стоимостью свыше миллиона долларов более десяти лет назад зарыл бывший арт-дилер, коллекционер и археолог-любитель Форрест Фенн.

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