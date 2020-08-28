Собирается, как конструктор: в Киеве изобрели оригинальную солнечную электростанцию в виде куба

Солнечные электростанции для частных домов имеют два существенных недостатка. Они довольно дороги (несколько десятков тысяч долларов), а их панели нужно монтировать на крыше, что влечет еще и расходы на ее укрепление (чтобы не провалилась под весом солнечных панелей). К тому же у многих новых особняков кровля — неотъемлемый элемент дизайна дома, поэтому владельцам не хочется портить красоту. Коллектив разработчиков из Киева создал новаторскую солнечную электростанцию, лишенную этих недостатков. Свое детище команда назвала Cuber, ведь оно имеет форму куба.

«Солнечную электростанцию можно использовать не только в качестве источника электроэнергии, но и как хозяйственную постройку»

— Мы поставили перед собой задачу разработать солнечную электростанцию (СЭС), которую могли бы приобрести многие, — говорит руководитель проекта создания Cuber Юлия Полякова. — В значительной степени это удалось. Наша СЭС стоит дешевле, чем обычная, — порядка трех тысяч долларов. Вообще, мы хотим, чтобы установить электростанцию было бы так же просто, как стиральную машину или холодильник.

Cuber устанавливается не на крыше, а на земле. При его разработке мы учли, что земельные участки, на которых расположены дома большинства потенциальных покупателей СЭС, шесть или десять соток. Поэтому мы сделали компактную установку — она занимает всего четыре квадратных метра (напомним, что в одной сотке 100 квадратных метров. — Авт.). Благодаря тому, что наша СЭС сделана в форме куба, внутри имеется свободное пространство, где размещено оборудование. Но все равно в середине куба остается еще довольно много места. Поэтому владельцы СЭС имеют возможность использовать Cuber не только в качестве источника электроэнергии, но и как хозяйственную постройку — хранить в ней, например, велосипеды, мотокосы, инвентарь…

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Чтобы попасть внутрь куба, нужно просто открыть одну из его граней, на которой нет солнечных батарей. Важный нюанс: Cuber скомпонован так, что, купив его, владелец, пользуясь инструкцией, может самостоятельно собрать электростанцию как конструктор. Нужно будет лишь пригласить электрика, чтобы подключил СЭС к системе электроснабжения дома. Если же покупатель по тем или иным причинам не хочет связываться со сборкой солнечной электростанции, это сделают наши специалисты.

— Вы сразу выбрали для своей СЭС форму куба?

— Нет. Вначале рассматривались другие варианты. Планировали сделать солнечную электростанцию, которая одновременно являлась бы гаражом, сараем. Но в какой-то момент нас осенило — куб!

«Cuber-2 будет оснащен аккумуляторами, что позволит на 100 процентов обеспечить дом электричеством»

— На протяжении дня то одни, то другие грани Cuber оказываются в тени. К тому же грани не наклонены, а находятся в вертикальном положении. Все это снижает производительность вашей установки?

— Действительно, если панели наклонены, как в традиционных солнечных электростанциях, то на них попадает больше света, соответственно, выработка электричества больше. Но наша установка берет другими достоинствами: она доступна широкому кругу людей, компактна, ее солнечные панели не нужно размещать на крыше.

Юлия Полякова: «Любой человек может самостоятельно собрать солнечную электростанцию, пользуясь инструкцией — как конструктор» (Фото предоставлено Юлией Поляковой)

— Установка способна полностью обеспечить потребности жильцов среднего частного дома в электричестве?

— Нет, процентов на 70. Дело в том, что в нынешнем пилотном варианте Cuber нет аккумуляторов. Эта СЭС работает только в светлое время суток. После захода солнца электричество приходится брать из общей сети. Но мы уже приступаем к созданию Cuber-2, который будет оснащен аккумуляторными батареями такой емкости, чтобы накопленной ими за день электроэнергии хватило с вечера до утра (емкость от пяти до десяти киловатт — в зависимости от потребностей конкретного заказчика). С аккумуляторными батареями установка сможет обеспечивать все 100 процентов потребности дома в электроэнергии. Важно отметить, что Cuber-2 мы тоже стараемся сделать как можно более доступным по стоимости.

— Сколько времени ушло на создание Cuber?

— Идея возникла у нас осенью прошлого года. Советовались со специалистами, как сделать Cuber оптимальным по компоновке, максимально удобным в перевозке и сборке. Собирали опытные образцы, чтобы обкатать и проверить на практике. Завершили разработку как раз накануне пандемии. Месяцы карантина использовали, чтобы тщательно отработать все аспекты работы Cuber, его производства, упаковки, доставки, сборки.

— За какой период окупится приобретение этой СЭС?

— В зависимости от региона, за пять — семь лет. Это стандартный срок окупаемости любой солнечной электростанции. Главное, что, устанавливая у себя Cuber, человек получает собственный, не зависимый от внешних факторов, источник электроэнергии. Поэтому рост цен на электричество его уже будет мало волновать.

— Какой срок службы Cuber?

— Он стандартный для солнечных электростанций: 20—25 лет.

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