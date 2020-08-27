Созданное украинцами приложение стало самым популярным в AppStore в США

Пока власти Украины пытаются заманить в страну белорусских IT-специалистов, разработки украинских «айтишников» успешно завоевывают популярность во всем мире.

Так, созданное на Воздвиженке в Киеве приложение Reface App, которое подставляет лицо на фото и видео из клипов и кинофильмов, оказалось на первом месте в категории «Развлечения» в американском AppStore.

Кроме того, Reface занял второе место в категории всех бесплатных приложений американского AppStore.

Об этом написал на своей странице в Facebook пользователь Владислав Якупов

«Сегодня хороший день для украинского аппопрома — приложение Reface стало #1 развлекательным приложением в США, обогнав ТикТок и Нетфликс… Вдохновлён», — отмечает Владислав.

При этом Иван сознается, что пользуясь Reface, он даже не догадывался, что это разработка команды из Украины.

На сегодня приложение скачали и установили более 27 миллионов юзеров.

Напомним, что в ближайшее время в Киеве появится целая экосистема с современной многофункциональной киберспортивной ареной для всеукраинских и международных турниров, объединяющей ключевых игроков киберспортивного рынка. В ней будут такие уникальные киберспортивные элементы, как тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players' lounge.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой интересной украинской разработке — идеальной защите от подделок произведений искусства.

695

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter