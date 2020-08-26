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Наука и технологии

Опасно даже в малых количествах: мужчин предупредили о напитке, который превращает их в женщин (видео)

3:15 26 августа 2020
Пиво

Несмотря на то, что пиво помогает японцам защищаться от старческого слабоумия, большинству мужчин все же следует отказаться от потребления этого напитка, притом независимо от количества.

Причина — в том, что данный напиток может «превратить представителей сильного пола в женщин», уверен врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

«Если вы регулярно употребляете пиво, вы превратитесь в женщину», — предупреждает он.

При этом профессор констатирует: не играет роли, сколько пива пьет мужчина, если это происходит регулярно.

Врач пояснил, что пенный напиток содержит фитоэстрогены, своей структурой сильно напоминающие женские половые гормоны эстрогены. Попадая в мужской организм, они способствуют снижению уровня тестостерона, развитию импотенции.

Кроме того, пиво препятствует правильному функционированию кровеносных сосудов, в результате чего возникают проблемы с эрекцией.

Также вещества негативно сказываются на физической форме мужчин, способствуя ожирению по женскому типу, когда отложения скапливаются в области живота, бедер, верхней части рук. Для мужчин, пытающихся худеть, пиво — враг номер один, его в рационе не должно быть категорически, подчеркнул профессор.

Особенно опасно употребление пива для подростков. Не только потому, что они быстрее становятся «пивными алкоголиками». Но еще и потому, что нарушается процесс полового созревания, а это может закончиться даже утратой репродуктивной функции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии ученые доказали, что вино можно запивать пивом и наоборот.

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