Умрут и без диабета: медики выяснили опасность COVID-19 для пациентов в преддиабетическом состоянии

В первые месяцы после вспышки COVID-19 медики и биологи обнаружили, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) гораздо чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков. В частности, кардиологические проблемы повышают вероятность гибели от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет — от трех до пяти раз.

Но, как установили американские медики, вероятность гибели от COVID-19 существует даже в том случае, если у пациента нет диабета.

Об этом говорится в статье в научном журнале Diabetes Care.

«Все подобные факторы, в том числе ожирение, диабет, преддиабетическое состояние, высокий уровень давления и холестерина в крови, значительно повышают вероятность гибели. Чем больше у пациентов подобных диагнозов, тем больше шансы на плохой исход», — рассказал один из авторов работы, доцент Тулейнского университета (США) Джошуа Денсон.

Ученые пока не знают точных причин этого, однако они предполагают, что лишний вес, проблемы с переработкой сахара в организме и нарушения работы сердечно-сосудистой системы меняют работу иммунитета так, что в нем легче возникают воспаления.

Изучая истории болезни почти 300 пациентов, которые попали в университетскую клинику с диагнозом COVID-19 в марте-апреле этого года, Денсон и его коллеги еще раз подтвердили эту гипотезу. Кроме того, они открыли еще один большой фактор риска, который утраивает вероятность гибели пациента от коронавирусной инфекции.

Больше половины жертв COVID-19 страдали от гипертонии, ожирения, преддиабетического состояния или диабета, а также от высокого уровня холестерина в крови. Благодаря этому медики детально изучили, как эти факторы влияли на вероятность гибели или осложнений у носителей SARS-CoV-2.

Как показал последующий анализ, проблемы с обменом веществ, которые предваряют диабет, резко ухудшали течение болезни. В частности, пациенты с преддиабетическим состоянием в два раза чаще попадали в реанимацию и в 2,5 раза чаще нуждались в искусственной вентиляции легких. Кроме того, они в три раза чаще не справлялись с инфекцией или заполучали острый респираторный дистрес-синдром.

«Наш анализ показывает, что в данном случае возраст не имеет значения — метаболический синдром одинаково плохо влияет и на молодых, и на пожилых носителей COVID-19. Поэтому людям с подобным диагнозом нужно быть очень острожными и минимизировать возможные контакты с больными и сразу же обращаться к врачу, если они почувствуют недомогание», — подытожил Денсон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава, в случае зафиксированных случаев смерти среди украинцев от COVID-19, 79% граждан страдали от тяжелых сердечно-сосудистые заболеваний, сахарного диабета, новообразований, заболевания почек, легких и ожирения.

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