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Наука и технологии

В Британии установили новый мировой рекорд скорости интернета

19:56 23 августа 2020
Скорость Интернет

В Лондоне инженеры Университетского колледжа Лондона установили новый рекорд по скорости передачи данных — 178 терабит в секунду. Напомним, в 2019 году Украина попала в пятерку стран, гражданам которой доступ в глобальную сеть через мобильных операторов обходится дешевле всего.

Как сообщает ресурс LADbible, таким образом у пользователей появилась возможность скачать всю видеотеку Netflix менее чем за секунду.

Примечательно, что предыдущий рекорд — 172 терабит в секунду — был установлен только в апреле 2020 года. Его авторами стали специалисты Японского национального института коммуникационных технологий.

Тем не менее в Университетском колледже Лондона отмечают, что метод, который они применили, является уникальным, ведь его можно интегрировать в текущую телекоммуникационную инфраструктуру с минимальными обновлениями.

Напомним, в Киевском метрополитене только в июле 2020 года запустили мобильную сеть 4G.

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