Viber закрыл офис в Минске и грозит прекращением инвестиций в экономику Беларуси

Из-за блокировок интернета в Беларуси во время акций протета возникли перебои в работе мессенджера Viber. Компания уже задумалась о сокращении инвестиций в страну и закрыла свой офис в Минске. Об этом заявил гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.

По его словам, после налетов на офисы «Яндекс» и Uber было принято решение незамедлительно закрыть минский офис, пишет Forbes.

«Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой. У нас не было никакой информации», — пояснил он.

Агауа также рассказал, что два сотрудника компании были арестованы в протестные дни без всякой причины.

«Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали. Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали. И в этом страхе довольно сложно принять правильное решение, чтобы понять происходящее», — сказал он.

Гендиректор рассказал, что один сотрудник уже освобожден, а второй — с серьезными травмами попал в больницу и по закону он все еще под арестом.

«Мы не занимаемся политикой в Viber. Мы ждем, что насилие прекратится. Люди мирно протестуют. И право мирно протестовать — жизненно важное. Если ты не можешь сказать, что не согласен, то у тебя нет свободы. Люди должны иметь возможность выразить свое несогласие мирно. Мы против любых форм насилия. Люди в Беларуси должны решить свое будущее», — уверен Агауа.

Он отметил, раньше в планах компании было увеличение инвестиций в Беларусь в два раза, но теперь инвестиции могут и вовсе прекратиться.

«Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе», — заявил Агауа.

Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси продолжаются масштабные протесты. В СМИ появилась информация, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко вело переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Протесты начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Тогда десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

478

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter