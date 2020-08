Компания Илона Маска SpaceX шестой раз использовала одну и ту же ракету-носитель

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, которая недавно успешно испытала прототип космического корабля Starship для полетов на Луну и Марс, в шестой раз использовала тяжелую ракету-носитель Falcon 9.

Фото запуска появилось на странице SpaceX в Instagram.

«Falcon 9 запускает 58 спутников Starlink и 3 SkySats @planetlabs — впервые ракета-носитель совершила шесть полетов на орбиту и обратно», — говорится в сообщении.

Falcon вывел на низкую околоземную орбиту 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передает «Европейская правда».

Теперь общее количество спутников достигает 653. Запускать их SpaceX начала с мая 2019 года.

В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в шестой раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 млрд долларов.

Напомним, в мае NASA и SpaceX осуществили первый успешный запуск пилотируемой миссии к МКС Demo-2, который стал прорывом для космической отрасли США.

Позже NASA объявило, что в конце сентября 2020 года SpaceX Илона Маска доставит на МКС второй экипаж, а весной полетит уже третья команда.

